استشهاد قيادي بحماس في غارة على خان يونس

استُشهد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عز الدين كساب، إثر غارة إسرائيلية استهدفته بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة إكس، "الجيش الإسرائيلي يقضي على المدعو عز الدين كساب عضو المكتب السياسي لحماس ومسؤول ملف العلاقات الوطنية في التنظيم".

وادعى أدرعي أن كساب من أواخر أعضاء المكتب السياسي في حماس الذين بقوا على قيد الحياة داخل قطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، نعت حماس كساب عضو مكتب العلاقات الوطنية في الحركة وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، وأيمن عايش عضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في القطاع.

وقالت، في بيان، إن "كساب وعايش استشهدا الجمعة جراء غارة صهيونية غادرة استهدفت سيارتهما المدنية في محافظة خان يونس، أثناء قيامهما بواجبهما الوطني".

وأضافت أنهما "كانا يعملان للتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، بسبب العدوان الصهيوني المتواصل وحرب الإبادة والتجويع التي تنفذها حكومة المجرم (بنيامين) نتنياهو، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية".

وقالت مصادر من حماس لوكالة رويترز إن كساب كان مسؤولا بجماعة محلية في غزة، لكنه ليس عضوا في المكتب السياسي للحركة.

وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.