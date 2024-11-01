روسي أحرق نسخة من القرآن يتابع بتهمة "الخيانة العظمى"

حددت محكمة روسية اليوم الجمعة جلسة أولى لمتابعة مواطن روسي بتهمة "الخيانة العظمى" في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، علما أنه سبق له أن سجن وتعرض للضرب في الشيشان بعد أن أحرق نسخة من المصحف الشريف.

وأوقف نيكيتا جورافيل في مايو/أيار 2023 وكان يومها في عامه الـ19، بعد أن أحرق نسخة من القرآن في فولغوغراد جنوب غربي روسيا.

ثم نقل بعدها إلى الشيشان، بناء على طلب من هذه الجمهورية الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، والتي يحكمها رمضان قديروف بقبضة حديد.

ولاحقا، عرضت مشاهد تظهر ابن قديروف آدم (15 عاما) يعتدي بالضرب على جورافيل.

وتباهى قديروف بما قام به ابنه الذي اعتبر "بطل جمهورية الشيشان"، وكرم مرارا بشكل رسمي في مناطق روسية عدة.

وحكم على نيكيتا جورافيل بالسجن 3 أعوام ونصف عام بتهمة "التخريب" و"الإساءة إلى المشاعر الدينية".

ويواجه جورافيل السجن حتى 20 عاما بتهمة "الخيانة العظمى"، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن محكمة منطقة فولغوغراد.

ويتهم جوفانيل هذه المرة بأنه سلم أجهزة الأمن الأوكرانية مقطعا مصورا لقطار يقل معدات عسكرية روسية في مارس/آذار 2023، بحسب ما نقلت وكالات أنباء روسية عن محققين.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تكررت قضايا "التجسس" و"الخيانة" و"الإرهاب" و"التخريب" في روسيا مع إصدار المحاكم أحكاما مشددة جدا فيها.