أمير قطر ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان أوضاع غزة ولبنان
1/11/2024
قال الديوان الأميري القطري إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، بحثا فيه الأوضاع في غزة ولبنان وخفض التصعيد.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين.
وأضافت أنه جرى خلال الاتصال استعراض عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، والسبل الدبلوماسية الكفيلة بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار.
المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)