120 شهيدا شمال قطاع غزة ومعارك من مسافة صفر في جباليا

قالت مصادر طبية للجزيرة إن هناك 64 شهيدا إثر غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، 50 منهم شمالي القطاع، في وقت كبدت فيه المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال خسائر ونصبت كمائن لها، خاصة في جباليا.

وأضاف مصدر طبي أن هناك نحو 120 شهيدا في خلال 5 أيام من العدوان الإسرائيلي على شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 43 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 21 منهم في جباليا شمالي القطاع، قبل الإعلان عن ارتفاع حصيلة الشهداء.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين وجرح عدد آخر غرب مخيم جباليا في إطلاق نار كثيف باتجاه كل من يحاول الخروج من المخيم.

كما أفاد المراسل باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 25، بينهم أطفال، إثر قصف الاحتلال مدرسة الرافعي في جباليا البلد.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا خلف مقر الدفاع المدني غربي مخيم جباليا، وسقط كذلك شهداء وجرحى في قصف على منطقة الفاخورة في المخيم.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 9 في غارة استهدفت منزلا بجوار سوق البسطات في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهد كذلك اليوم اثنان آخران في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، إلى جانب استشهاد 6 آخرين في قصف استهدف منزلين في مخيم النصيرات والبريج.

وفي جنوب القطاع، قال مراسل الجزيرة إن زوارق حربية إسرائيلية قصفت بشكل مكثف شواطئ مدينة خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة -ظهر اليوم الأربعاء- أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، وصل منها للمستشفيات جثث 45 شهيدا، و130 مصابا.

وأكدت الوزارة -في بيان- ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 42 ألفا و10 شهداء، و97 ألفا و720 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

حصار الشمال

وأحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حصاره على شمال قطاع غزة من جميع الجهات، ليعزله عن مدينة غزة، في ظل قصف مدفعي وجوي مكثف ونسف لمنازل المواطنين.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي فرض حصارا مطبقا على جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، وعمد إلى إطلاق النار على كل من يتحرك، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي استهدف منازل وشوارع ومنشآت.

وأوضح المراسل أن الجيش يجبر الفلسطينيين قسرا على الخروج من منازلهم بشمال قطاع غزة للتوجه نحو جنوب القطاع.

وذكر شهود عيان أن طائرات "كواد كابتر" تنتشر في شوارع شمال القطاع، وتطلق النار على أي جسم يتحرك، بينما يتمركز قناصو الجيش على بنايات مرتفعة.

وواصل الاحتلال محاصرة مخيم جباليا من كل الاتجاهات ودفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو المخيم استهدفت منازله بالقصف، كما قامت جرافات جيش الاحتلال بعمليات تجريف واسعة في شوارع ومناطق مخيم جباليا ومحيطه.

من جهتها، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 7 مدارس تابعة للوكالة تؤوي نازحين قد أخليت بسبب العمليات العسكرية المكثفة شمالي القطاع المحاصر.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن -الأحد الماضي- بدء عملية عسكرية في جباليا بذريعة منع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من استعادة قوتها في المنطقة، وذلك بعد ساعات من عدوان شرس على المناطق الشرقية والغربية لشمال القطاع هي الأعنف منذ مايو/أيار الماضي.

كما أفاد مراسل الجزيرة بانتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع مخيم جباليا، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني تعجز عن انتشال عدد من المفقودين تحت ركام منازل مهدمة هناك.

وقال مسؤول في صحة غزة إن مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة شمالي القطاع تلقت أوامر إجلاء قسري من جيش الاحتلال تشمل المرضى والكوادر الطبية دون توفير بدائل آمنة للإخلاء.

إلى جانب جباليا، قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال شن قصفا متواصلا بالمدفعية على بيت حانون، كما قصفت مسيرات إسرائيلية منازل مواطنين في بيت لاهيا، وواصلت نسف منازل مواطنين في منطقة التوام شمالي القطاع.

وواصلت قوات الاحتلال كذلك قصفها المدفعي على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

ومن شمال القطاع إلى شرقه حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال جددت قصفها على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وقالت تلك المصادر إن طائرة مروحية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

عمليات للمقاومة

ميدانيا أيضا، أعلنت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- أن مقاوميها فجروا عبوة شديدة الانفجار بدبابة ميركافا إسرائيلية في معسكر جباليا.

كما أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في حي الإسراء غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنها فجرت عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة من جيش الاحتلال في أثناء محاولتها تفخيخ منزل وتفعيل "روبوت" مفخخ.

وأضافت -في بيان- أنه فور تقدم قوة نجدة إسرائيلية للمكان تم استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا.