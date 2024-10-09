وزير خارجية إيران يزور قطر والسعودية لبحث الأوضاع بغزة ولبنان

يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء إلى قطر والسعودية، في سياق المشاورات والتنسيق لوقف الإبادة والاعتداءات في غزة ولبنان.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على منصة إكس أن زيارة عراقجي للرياض ستركز على وقف "جرائم الإبادة الجماعية والعدوان التي يرتكبها النظام الإسرائيلي، ولتخفيف آلام ومعاناة إخواننا وأخواتنا في غزة ولبنان".

وأكد بقائي في بيان أن طهران عازمة على تعزيز العلاقات مع جيرانها لضمان الاستقرار والأمن وتطوير التعاون الاقتصادي.

يأتي ذلك، في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن عراقجي سيصل الدوحة في وقت متأخر اليوم في إطار جولة خليجية.

وكان وزير الخارجية الإيراني أكد الجمعة من بيروت أن بلاده "تدعم" مساعي وقف إطلاق النار في لبنان وغزة بشكل متزامن.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 2119 شخصا، وأصابت 10 آلاف و19 منذ بداية القصف المتبادل مع حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2059، بينهم 1301 قتيل و3618 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ 23 سبتمبر/أيلول وحتى مساء الثلاثاء.