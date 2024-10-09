إحصائية جديدة حول عدد قتلى العدوان الإسرائيلي في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 2141 قتيلا و10 آلاف و99 جريحا.

وأفادت الوزارة، في بيان، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 22 شهيدا و80 جريحا"، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى أمس الثلاثاء إلى 2141، والجرحى إلى 10 آلاف و99، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

وتفرض تل أبيب تعتيما صارما على معظم الخسائر التي تحدثها صواريخ حزب الله، حسب مراقبين.