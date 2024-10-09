قوات إسرائيلية خاصة تغتال 5 فلسطينيين في نابلس

قال مراسل الجزيرة إن قوات خاصة إسرائيلية اغتالت 4 شبان فلسطينيين داخل مركبة في نابلس شمالي الضفة الغربية.

في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ عملية اغتيال ضد 5 مسلحين مطلوبين في نابلس بينهم قائد كتائب شهداء الأقصى بمخيم بلاطة.

ونقلت شبكة قدس عن مصادر محلية أن قوة خاصة إسرائيلية اغتالت عصام الصلاج، قائد "كتائب الأقصى- شباب الثأر والتحرير" من مخيم بلاطة، وعبد الصرفندي قائد كتيبة مخيم عسكر، ومقاومين آخرين، وهما نعيم عبد الهادي، وسليم أبو سعده.

قوات خاصة إسرائيلية تغتال 4 شبان داخل مركبة في نابلس شمالي الضفة الغربية #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/nFavUoPRvF — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 9, 2024

ويذكر أن الصلاج كان مطاردا من الاحتلال بعد أن فشل قبل أكثر من عام من اغتياله داخل مخيم بلاطة في نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 4 شهداء من السوق الشرقي بمدينة نابلس، كما أصيب شاب بشظايا رصاص حي في الرأس والصدر.

في حين قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن جنودا إسرائيليين متنكرين بزي عربي أطلقوا النار صوب مركبة بداخلها عدد من الشبان في مدينة نابلس.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 749، إضافة إلى 6 آلاف و250 جريحا.

ومن جانب آخر، قامت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بتفكيك عبوات ناسفة أعدتها المقاومة للتصدي لقوات الاحتلال على أطراف مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن الطريق الذي زُرعت به العبوات الناسفة هو الطريق الذي يستخدمه جيش الاحتلال خلال اقتحامه لمدينة طوباس.

تغطية صحفية: من مكان اغتيال الاحتلال لأربعة مقــ ــاومين في مدينة نابلس. pic.twitter.com/NyU0zDIm1g — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 9, 2024

حماس تندد

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الخاصة لمجموعة من المقاومين في مركبة بالمجمع الشرقي من مدينة نابلس جريمة بشعة تضاف لسجل الاحتلال الإرهابي.

ونعت حماس -في بيان- شهداء نابلس وأكدت أن المقاومة في كافة محافظات الضفة ستبقى عصية على الكسر رغم بطش الاحتلال، وأن سياسة الاغتيالات لن تفلح في فض الشعب عن خيار المواجهة والتصدي للاحتلال.

ودعت أبناء الضفة الغربية للخروج بمسيرات غضب جماهيرية في كل المحافظات، والالتفاف حول المقاومة وتصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه في كل المناطق.