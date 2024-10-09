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أخبار
مراسل الجزيرة: قوات خاصة إسرائيلية تغتال 4 شبان داخل مركبة في نابلس شمالي الضفة الغربية
9/10/2024
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آخر تحديث: 9/10/2024
06:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
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