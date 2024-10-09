كوريا الشمالية تقطع جميع روابط الطرق والسكك الحديدية مع جارتها الجنوبية

أعلن الجيش الكوري الشمالي أنه سيقطع جميع روابط الطرق وخطوط السكك الحديدية مع كوريا الجنوبية تماما بدءا من اليوم الأربعاء وسيعزز وجوده عند الحدود، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية في بيونغ يانغ.

وقالت هيئة الأركان العامة الكورية الشمالية (جيش كوريا الشمالية) إن الحدود ستعزز أيضا ببنى دفاعية قوية بهدف حماية الأمن الوطني ومنع الحرب، وأكدت أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ فورا، حسب بيان الجيش الذي نشرته الوكالة الكورية.

وأوضح جيش كوريا الشمالية أن هذه الخطوة تأتي ردا على مناورات عسكرية أقيمت في كوريا الجنوبية التي وصفها بأنها "الدولة المعادية الرئيسية والعدو الرئيسي الذي لا يتغير"، فضلا عن الزيارات المتكررة للعتاد النووي الإستراتيجي الأميركي إلى المنطقة.

من جهته، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية زرعت بالفعل عشرات الآلاف من الألغام الأرضية على طول الحدود في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من أن إغلاق كوريا الشمالية لروابط الطرق والسكك الحديدية المتبقية يعتبر رمزيا إلى حد كبير، حيث لم يحدث تبادل مباشر عبر الحدود بين البلدين منذ سنوات، فإن هذا الإعلان ينذر بمزيد من التصعيد بالقرب من الحد الفاصل بينهما وهو أمر ندر حدوثه في السنوات القليلة الماضية حتى هذا العام.