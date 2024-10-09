غزة تطلق نداء استغاثة بعد إخلاء وقصف المستشفيات شمال القطاع

أطلقت حكومة غزة -اليوم الأربعاء- نداء استغاثة للمجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية والأممية بوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في محافظة شمال القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة -في بيان- إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستفرد بالمدنيين، ويرتكب جرائم قتل في شوارع محافظة الشمال وخاصة بمخيم جباليا وصلت إلى 125 شهيدا منذ 5 أيام متواصلة من القتل الممنهج والحصار ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء خصوصا.

وأضاف أنه ما زالت عشرات الجثث ملقاة على الأرض في الشوارع، ولم تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول لهذه الجثث، بسبب استهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني، وكذلك يمنع الوصول لهذه الجثامين.

وذكر البيان أن جيش الاحتلال ارتكب جريمة ضد الإنسانية حيث أجبر المدنيين والنازحين على إخلاء بعض مراكز النزوح والإيواء الذين زاد عددهم عن 17 ألف نازح، وذلك بسبب قصفها واستهدافها بشكل مباشر، وكذلك بسبب اقتراب آليات الاحتلال منها تمهيدا لاقتحامها وممارسة الجرائم فيها.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية وكل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني كامل المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم منذ سنة كاملة.

وطالب بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية تمهيدا لمحاكمتهم وتقديمهم للعدالة على جرائمهم المتواصلة.

قصف المستشفيات

من جهته، أفاد مدير عام وزارة الصحة بالقطاع للجزيرة بأن حياة عشرات المرضى بمستشفيات شمالي القطاع مهددة بسبب الحصار الإسرائيلي، وبطلبه إخلاءها.

كما أفاد مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية باستشهاد 16 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على مستشفى "اليمن السعيد" الذي يؤوي نازحين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأشار مسعفون فلسطينيون إلى أن القصف الإسرائيلي أسفر عن تفحم جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر جديدة في القطاع خلال 24 ساعة، وذلك مع استمرار حصار مخيم جباليا لليوم الرابع.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إخلاء 7 مدارس لجأ إليها نازحون فلسطينيون شمال قطاع غزة، بعد إنذارات من الجيش الإسرائيلي.

وبالتزامن مع مرور عام على بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في بلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا بشمال غزة بالإخلاء فورا نحو المنطقة الإنسانية المزعومة في المواصي، جنوبي قطاع غزة.