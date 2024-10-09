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عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: عملية طعن في الخضيرة شمال تل أبيب والحادث قيد التحقيق

9/10/2024-|آخر تحديث: 9/10/202411:38 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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