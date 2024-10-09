اعتقال إسرائيلي دخل إلى لبنان كصحافي بريطاني

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن "الأجهزة الأمنية في لبنان اعتقلت مواطن إسرائيلي دخول البلاد بصفة صحفي"، مؤكدة أنه يحمل جوازي سفر أميركي وبريطاني.

بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن هوشع تارتكوفسكي وهو يهودي حريدي من القدس، اعتقل أمس الثلاثاء في بيروت بعد دخوله لبنان في الأيام الأخيرة باعتباره "صحفيًا استقصائيًا".

وأضافت الصحيفة أن سلوك تارتكوفسكي أثار الشكوك لدى اللبنانيين، وبعد القبض عليه عثر المحققون بحوزته على جواز سفر إسرائيلي. وأشارت إلى أن الموقوف سبق له زيارة بيروت عدة مرات.

كما أفاد مراسل قناة كان الإسرائيلية عمحاي شتاين بأن المعتقل ويدعى شوكي تارتكوفسكي، تم توقيفه في الضاحية الجنوبية لبيوت بشبهة التجسس.

وأشار المراسل أن تارتكوفسكي خدم في الجيش الإسرائيلي، ونشأ في أسرة حريدية متطرفة، وكتب مقالات حول قضايا الحرب، وعارض التجنيد الإجباري للحريديم في الجيش.