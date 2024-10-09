اعتقال إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت بشبهة التجسس

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن "الأجهزة الأمنية في لبنان اعتقلت مواطن إسرائيلي دخل البلاد بصفة صحفي"، مؤكدة أنه يحمل جوازي سفر أميركا وبريطانيا.

بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن هوشع تارتكوفسكي (42 عاما) وهو يهودي حريدي سابق من القدس، اعتقل أمس الثلاثاء في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد دخوله لبنان قبل أسبوعين باعتباره "صحفيًا استقصائيًا".

وأضافت الصحيفة أن سلوك تارتكوفسكي أثار الشكوك لدى اللبنانيين، وبعد القبض عليه عثر المحققون بحوزته على جواز سفر إسرائيلي.

وكشفت حسابات تارتكوفسكي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها بيروت.

كما أفاد مراسل قناة كان الإسرائيلية عمحاي شتاين بأنه تم توقيف المعتقل الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيوت بشبهة التجسس.

وأشار المراسل إلى أن تارتكوفسكي خدم في الجيش الإسرائيلي، ونشأ في أسرة حريدية متطرفة، وكتب مقالات حول قضايا الحرب، وعارض التجنيد الإجباري للحريديم في الجيش.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد ناشدت عائلة تارتكوفسكي السلطات في واشنطن ولندن المساعدة في إطلاق سراحه.