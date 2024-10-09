حزب الله يتصدى لقوة إسرائيلية باللبونة والاحتلال يعلن إصابة جنود

أعلن حزب الله -اليوم الأربعاء- التصدي لقوة إسرائيلية حاولت التوغل باتجاه منطقة اللبونة جنوبي لبنان لليوم الثاني على التوالي، بينما أعلن الدفاع المدني عن مقتل شخص بغارة على البقاع، في وقت اعترف فيه جيش الاحتلال بإصابة 3 جنود بجروح خطرة في جنوب لبنان.

وقال حزب الله إن القوة الإسرائيلية التي كانت تحاول التوغل في اللبونة تراجعت إثر إصابات مباشرة بعد التصدي لها، وذلك بعد أن أكد أمس قصف قوة إسرائيلية كانت تحاول التوغل في المنطقة نفسها، مما أدى إلى إجبارها على التراجع.

وفي بلدة بليدا جنوبي لبنان، أفاد حزب الله بأنه فجر عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية واشتبك معها لدى محاولتها التسلل إلى المنطقة، مؤكدا تحقيق إصابات دقيقة.

وقال حزب الله إنه قصف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي جنوب بلدة مارون الراس جنوبي لبنان برشقة صاروخية، والتي كان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس السيطرة عليها.

بالمقابل، أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 جنود خلال معارك في جنوب لبنان، دون إضافة تفاصيل أخرى.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن اثنين من الجنود الذين أصيبوا هما من الوحدة 504 التابعة للاستخبارات العسكرية.

استمرار القصف

وتزامنا مع إفشال حزب الله لمحاولات التوغل الإسرائيلية في قرى الجنوب، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في نحو 30 بلدة ومدينة جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية برصد سقوط 20 صاروخا على الأقل في الدفعة الأخيرة التي أطلقت من لبنان واستهدفت الجليل الغربي.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية اعتراض صاروخين بواسطة نظام مقلاع داود في أجواء قيساريا شمالا، في حين قال موقع واللا إن الاعتراضات الجوية في الشمال منعت محاولة لاستهداف منصة استخراج الغاز في حقل ليفياثان الإسرائيلي.

وفي لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن 4 غارات إسرائيلية استهدفت صباحا بلدة الخيام جنوبي لبنان.

كما أكدت مراسلة الجزيرة أن 5 غارات استهدفت الليلة الماضية الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين أفاد مراسل الجزيرة بأن إحداها طالت منطقة الكفاءات بالضاحية.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارات على الضاحية أسفرت عن انهيار 4 مبان متلاصقة في برج البراجنة، فضلا عن دمار كبير في أحياء الضاحية الأخرى.

ومساء أمس، أغار الطيران الإسرائيلي على بلدات حوش بردى وحلبتا وبلدة النبي شيت في بعلبك شرقي لبنان.

كذلك قصف الطيران الإسرائيلي بلدتي معركة وباتوليه في قضاء صور، واستهدف أيضا بلدة كفرتبنيت والمنطقة ما بين السماعية والمعلية جنوبي البلاد، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

قتلى ومصابون

ومع تواصل القصف الإسرائيلي، أكد الدفاع المدني في شرق لبنان مقتل شخص وإصابة 3 في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة السعيدة في منطقة البقاع.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي أول أمس الاثنين بلغت 36 قتيلا و150 مصابا، 20 منهم أصيبوا جراء الغارات التي استهدفت محافظة جبل لبنان.

ووفق الأرقام الرسمية، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 2119 قتيلا و10 آلاف و19 مصابا، فضلا عن نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص.

وفي شمال إسرائيل، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مركز "زيف" الطبي في صفد قوله إنه استقبل 18 مصابا صباح اليوم جراء القتال على الحدود مع لبنان.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان عبر غارات جوية غير مسبوقة الكثافة والدموية استهدفت أيضا العاصمة بيروت، بالإضافة إلى محاولات توغل بري بدأتها في الجنوب، متجاوزة بذلك قواعد الاشتباك منذ بدء المواجهات قبل عام.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جابنا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتميا صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.