انخفاض حاد في عدد شاحنات المساعدات إلى شمال غزة

أظهر تحليل بيانات لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية انخفاضا حادا في عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى شمال قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

واستنادا لتحليل البيانات، وفق الوزارة، فإن إجمالي عدد شاحنات المساعدات انخفض من 1269 شاحنة دخلت خلال شهر يوليو/تموز الماضي، إلى 923 شاحنة دخلت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

كما انخفض دخول شاحنات المساعدات الغذائية بنسبة 17% خلال شهر سبتمبر/أيلول، مقارنة بما دخل من شاحنات خلال شهر يوليو/تموز الماضي رغم الحاجة الملحة لدخول تلك المساعدات.

كما انخفض دخول الطرود الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي بنسبة 54% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بمثيلاتها التي دخلت في شهر يوليو/تموز الماضي.

ولليوم الرابع على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على شمال قطاع غزة أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين بينما لا تزال جثامين الشهداء تحت أنقاض المنازل المدمرة وفي الشوارع فيما تعجز طواقم الإنقاذ عن انتشالها بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي لهم.

وحذرت منظمات إغاثة دولية من أن إجبار إسرائيل الفلسطينيين على النزوح قسرا من شمال قطاع غزة سيفاقم الوضع الإنساني ويعيق عمليات المساعدات الإنسانية.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.