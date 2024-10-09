انتخاب قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي

فازت دولة قطر في انتخابات أجريت، الأربعاء، بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى 17 دولة أخرى.

وجرت الانتخابات بالاقتراع السري في الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة) بنيويورك.

بدورها، أعربت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة -في تصريح لوكالة الأنباء القطرية- عن فخر دولة قطر بهذا الفوز، وقالت إنه يمثل إنجازا يعكس التقدير الدولي لالتزام قطر بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

ويتكون مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، من 47 دولة، ويتم توزيع مقاعد المجلس بين 5 مجموعات إقليمية هي المجموعة الأفريقية (13 دولة) ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ (13) ومجموعة أوروبا الشرقية (6) ومجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8 دول) ومجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى (7).

وتستمر فترة ولاية أعضاء المجلس 3 أعوام، ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

وسيبدأ الأعضاء الجدد المنتخبون في المجلس بممارسة مهامهم اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2025.