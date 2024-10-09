القسام تبث مشاهد استهداف دبابة إسرائيلية في جباليا

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء مشاهد من استهداف مقاتليها دبابة إسرائيلية غربي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في الفيديو إن استهداف دبابة من نوع "ميركافا 4″ جاء ضمن كمين محكم عند مفترق الصفطاوي غربي معسكر جباليا.

وأظهرت المشاهد عددا من مقاتلي القسام قبل انطلاقهم لتنفيذ مهمة استهداف الدبابة الإسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -الأحد الماضي- بدء عملية عسكرية جديدة بجباليا بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، وذلك بعد ساعات من قصف مكثف على المناطق الشرقية والغربية شمالي القطاع، منها جباليا، هو الأعنف منذ مايو/أيار الماضي.

وحذرت وزارة الداخلية في غزة المواطنين من الاستجابة لدعوات جيش الاحتلال بـ"إخلاء مساكنهم" في مخيم جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، معتبرة إياها "خداعا وكذبا".

ودأبت كتائب القسام في قطاع غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت في قوات الاحتلال.