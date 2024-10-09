إعصار ميلتون يبلغ الدرجة القصوى وبايدن يطلق نداء إخلاء بفلوريدا

اشتدت قوة الإعصار ميلتون ليبلغ الفئة القصوى مع بلوغ سرعة الرياح المصاحبة له 270 كيلومترا في الساعة، حسب المركز الأميركي للأعاصير الذي حذر من أن الإعصار المدمر يواصل طريقه في خليج المكسيك نحو فلوريدا.

وقال المركز إنه من المرجح أن تحدث تقلبات في قوة ميلتون أثناء تقدمه عبر خليج المكسيك الشرقي، لكن من المتوقع أن يكون إعصارا كبيرا وخطرا عندما يصل إلى الساحل الغربي الأوسط لفلوريدا مساء اليوم الأربعاء.

وأمام اشتداد قوة الإعصار أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، نداء عاجلا بالإخلاء للسكان القاطنين على المسار المحتمل للإعصار المتوقع أن يضرب ولاية فلوريدا.

واعتبر بايدن أن إعصار ميلتون قد يكون أسوأ إعصار خلال القرن الأخير يضرب فلوريدا.

وأشار إلى أن ميلتون الذي يتجه نحو ساحل فلوريدا بسرعة رياح شديدة يعد إعصارا ضخما، داعيا الجميع "لإخلاء المناطق السكنية في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن بايدن تأجيل زيارته المخططة إلى ألمانيا وأنغولا، لمتابعة التطورات المتعلقة بإعصار ميلتون الذي يزحف نحو فلوريدا.

وبدأ مسؤولو ولاية فلوريدا في إصدار أوامر إخلاء متتالية لتقليل الخسائر المحتملة في الأرواح والممتلكات إلى الحد الأدنى، بعد أن ارتفع خطر إعصار ميلتون الذي يقترب من البر الرئيسي إلى الفئة الخامسة.

ومن المتوقع أن يرتفع مستوى الأمواج بين 2.4 و3.7 أمتار، مما يزيد احتمالية حدوث فيضانات ضخمة.

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه فلوريدا تتعافى من آثار إعصار هيلين الذي ضربها قبل أسبوعين وأدى إلى دمار واسع النطاق وخسائر بشرية فادحة.

ولا تزال جهود الإغاثة جارية في جنوب شرق الولايات المتحدة للتعافي من آثار هذا الإعصار، الذي قتل أكثر من 200 شخص في 6 ولايات.

ويقال إن إعصار هيلين هو الأعنف منذ إعصار كاترينا في عام 2005، إذ تسبب في أضرار واسعة النطاق وترك العديد من المناطق من دون تيار كهربائي أو مياه نظيفة لفترات طويلة.