هل بدأ حزب الله بتنفيذ تهديد حسن نصر الله بقصف حيفا وما بعد حيفا؟

قبل 18 عاما هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل منذ أسابيع، الاحتلال الإسرائيلي بأن صواريخ المقاومة اللبنانية ستصل إلى حيفا وما بعد حيفا.

واليوم شن حزب الله أكبر هجوم صاروخي من جنوب لبنان على حيفا وخليجها بعشرات الصواريخ من مناطق يجري الجيش الإسرائيلي فيها عملياته البرية، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار بمناطق عديدة في الوقت نفسه.

إذ أعلن الجيش الإسرائيلي أن هناك 105 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل، على دفعتين اليوم الثلاثاء.

هذا الاستهداف أشعل منصات التواصل اللبنانية والعربية، وبدأ رواد العالم الافتراضي بتحليل شدة الضربة وتوقيت الاستهداف، فقال مغردون إن المقاومة اللبنانية بدأت في التركيز على حيفا، واستعمال المخزون الإستراتيجي المخصص لهذه المنطقة.

ورأى محللون أنه وبعد هذا الاستهداف، أمام إسرائيل خياران كلاهما مر، الأول: البدء في إخلاء مصانع حيفا تدريجيا، منعا لوقوع كارثة بشرية، وهنا تكون المقاومة اللبنانية قد نجحت في توسيع رقعة التهجير.

والثاني: الصمت واستقبال صواريخ المقاومة، والرهان فقط على الحظ كي لا تصاب هذه الأماكن الحساسة، أو الاستعداد لكارثة بشرية وبيئية في حيفا ستكون هي الثمن الطبيعي المدفوع مقابل شهداء لبنان والضاحية.

● جيش الاحتلال يحشد إلى جنوب لبنان نفس الألوية العسكرية التي فشلت منذ عام في معاركها مع المقاو مة الفلسطينية. ● يعتقد نتن ياهو أن سياسته جعلت الكيان الصهيو ني يتموضع، لكنها جعلته يتضعضع ويتميع. ● ها هي الإف-35 لم تحقق له أي اكتفاء، وها هي المقاو مة صامدة، وتحت قصف الإف… — د. صريح صالح القاز – Dr: sareeh saleh algaz (@sareehalgaz) October 8, 2024

وأشار ناشطون إلى أن ضربات حزب الله للأراضي المحتلة بهذه الكمية من الصواريخ دليل على أن القيادة والسيطرة اكتملت في الحزب، فبعد تلقيه ضربات موجعة من إسرائيل خلال الأيام الماضية خاصة اغتيال أمين عام الحزب حسن نصر الله وقادة قوة الرضوان وتفجير البيجر.

https://x.com/ahmedhanaa11/status/1843597021330178161

ولفت مدونون الانتباه إلى أن استهداف حيفا جاء بعد ظهور نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم وهو من الشخصيات في الحزب التي ليس لديها أي اعتراض على استهداف المواقع المدنية خلافا لرؤية الحزب بالاستهداف العسكري والاستخباراتي والاقتصادي لإسرائيل.

استهداف حيفا بعد ظهور نعيم قاسم في خطابه لذي قيل في انه اغتال وهو من الشخصيات في الحزب ليس لديه اعتراض على استهداف المواقع المدنيه خلافا للرؤى الحزب استهداف العسكري والاستخباراتي والاقتصادي — عماد عقبي (@oukbi) October 8, 2024



واعتبر آخرون أن حزب الله يتدرج في رفع الوتيرة الصاروخية، وأنه قادر على إيصال صواريخه إلى حيفا وما بعد حيفا، وأضافوا أن صواريخ الحزب قادرة على توسيع نطاق التهجير لسكان الشمال، وأنه بدأ بتنفيذ تهديد أمينه العام الراحل حسن نصر الله.

✍🏻الاعلامي خليل نصرالله: حزب الله يتدرج برفع الوتيرة الصاروخية.

بحسب الإعلام العبري، رشقة صاروخية تعد الأكبر منذ بداية الحرب قوامها 100 صاروخ أطلقت باتجاه #حيفا ومحيطها، وسجل سقوط صواريخ في خمس مناطق.

الرشقة أتت مباشرة بعد كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم… — أ. د. الجَـ الحَسَن رحّو ـرّاري (@aljarrari1) October 8, 2024

أما عن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إعادة الحزب إلى ما بعد نهر الليطاني، فأكد مغردون أن الحزب أفشل هذه الخطة وهو لا يزال يحكم قبضته العسكرية على الأراضي ويكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، وأن ترسانته الصاروخية لا تزال بخير.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر المنصات الإسرائيلية الأضرار التي خلفتها صواريخ حزب الله في حيفا.