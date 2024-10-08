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مقررة أممية: ما يجري بغزة إرهاب نفسي وجزء من خطة إبادة جماعية

Palestinian families arrive in Gaza City after evacuating their homes in the Jabalia area on October 6, 2024, after the Israeli army ordered people to evacuate the area north of Gaza. - The Israeli military said on October 6, its forces surrounded the Jabaliya area of northern Gaza in response to indications Hamas was rebuilding despite nearly a year of strikes and fighting. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
الغزيون يعيشون رحلات نزوح متكررة داخل القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي (الفرنسية)
8/10/2024

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تلالينغ موفوكينغ، إن ما يجري في قطاع غزة من هجمات وجرائم إسرائيلية هو إرهاب نفسي وجزء من خطة إبادة جماعية، مشيرة إلى تدهور الصحة النفسية لسكان قطاع غزة.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن مستوى القلق والصدمة لدى سكان غزة وصل لمستويات غير طبيعية، وأشارت إلى تدهور إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والعلاج في القطاع المحاصر والمنكوب.

وأبدت أسفها على ولادة جيل من الأطفال في غزة ماتوا حتى قبل أن يحصلوا على شهادات ميلادهم.

يأتي ذلك بعد مرور عام على اندلاع حرب الإبادة المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في غزة بدعم أميركي، والتي أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في قطاع غزة.​​​​​​​

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

المصدر : وكالة الأناضول

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