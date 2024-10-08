فرنسا تأمر نجل بن لادن بمغادرة أراضيها وتمنعه من دخولها مجددا

أمرت السلطات الفرنسية عمر بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، بمغادرة البلاد بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو روتايو على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، "إن عمر بن لادن كان يعيش في مقاطعة أورن في نورماندي كزوج لمواطنة بريطانية".

وأضاف أن القرار اتخذ بسبب "نشره تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي عام 2023 تمجد الإرهاب. ونتيجة لذلك، أصدر حاكم أورن أمرا بمغادرة بن لادن الأراضي الفرنسية"، مشيرا إلى أن "المحاكم أكدت شرعية هذا القرار الذي اتخذ لمصلحة الأمن القومي".

وأوضح الوزير الفرنسي أنه أصدر حظرا يمنع بموجبه عمر بن لادن "من العودة إلى فرنسا لأي سبب من الأسباب"، من دون الخوض في التفاصيل.

ولد عمر بن لادن (43 عاما) في السعودية حيث أمضى سنواته الأولى، وعاش أيضا في السودان، ثم في أفغانستان. وترك والده وهو في الـ19 واستقر في نهاية المطاف في نورماندي بشمال فرنسا عام 2016 وتخصص في الرسم.

يذكر أن تنظيم القاعدة تبنى تحت قيادة أسامة بن لادن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، في الولايات المتحدة والتي أسقطت حوالي 3 آلاف قتيل.

وقتلت قوة خاصة من سلاح البحرية الأميركية أسامة بن لادن في الأول من مايو/أيار 2011، عندما داهمت منزله بمدينة أيبت آباد شمال شرق باكستان.