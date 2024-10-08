نتنياهو: قتلنا نصر الله وخلفيه الأول والثاني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته اغتالت الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين وخليفة هذا الأخير.

وشدد رئيس الوزير الإسرائيلي على أن حزب الله أضعف مما كان عليه قبل سنين.

وفي السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "حزب الله منظمة بلا قيادة وتمت تصفية (الأمين العام للحزب) حسن نصر الله وربما خليفته أيضا (في إشارة إلى هاشم صفي الدين)، وهذا له تأثير كبير".

وأضاف "لا يوجد من يتخذ القرارات، لا يوجد من يتصرف".

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحل هاشم صفي الدين محل نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

لكن إسرائيل أعلنت اغتيال صفي الدين في غارات عنيفة شنتها مؤخرا على الضاحية الجنوبية لبيروت.

حزب الله لم ينف ولم يؤكد اغتيال صفي الدين، بل اكتفى بالقول إن على الجمهور أخذ المعلومات المتعلقة بالحزب من مصادره الرسمية.

وكان مصدر أمني لبناني كشف لوسائل الإعلام أن حزب الله فقد الاتصال بصفي الدين، قائلا إنه كان في قبو تحت الأرض في المنطقة التي أغارت عليها إسرائيل.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل غارات دموية عنيفة على لبنان أدت لسقوط آلاف القتلى والجرحى وتهجير مدن وقرى بكاملها من منطقة الجنوب.