أكبر هجوم صاروخي من جنوب لبنان على حيفا وخليجها

أعلن جيش الاحتلال أن هناك 105 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل، على دفعتين، وخاصة مدينة حيفا وعدة مستوطنات بالجليل. وذلك بعد دقائق من خطاب ألقاه نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، وفي وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن عمليات برية محدودة جنوب لبنان.

وقصف حزب الله مدينة حيفا وخليجها بعشرات الصواريخ من مناطق يجري الجيش الإسرائيلي فيها عملياته البرية، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار بمناطق عديدة في نفس الوقت.

وقد وصف الجيش الإسرائيلي الرشقة الصاروخية بأنها الأكبر التي تستهدف مدينة حيفا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن ما لا يقل عن 5 صواريخ سقطت في حيفا والكريوت.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من جهتها عن إصابة مباشرة في بلدة كفار ماسريك جنوب عكا وفي كريات موتسكين بخليج حيفا.

أما موقع واينت الإخباري الإسرائيلي فإن القصف الصاروخي الكثيف على حيفا بالشمال نفذ من مناطق في جنوب لبنان بدأ الجيش الإسرائيلي توغله فيها مساء الاثنين.

ومن جهته تحدث عمدة مدينة حيفا عن إصابة مبنى في منطقة خليج حيفا بشكل مباشر، وقال إنه طلب إخلاء المصانع الكيميائية في خليج حيفا لكنه لم يتلق أي رد.

وطالب هذا العمدة بموازنات لتعزيز الحماية للأحياء السكنية القديمة في حيفا.

وكان حزب الله أعلن إطلاق رشقة صاروخية على مرابض مدفعية للجيش الإسرائيلي في ديشون ودلتون، واستهداف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صواريخ دوت على إثرها صفارات الإنذار.

كما أعلن الحزب أنه قصف بالصواريخ تجمعات لقوات إسرائيلية في شلومي وحانيتا وموقع المرج.

عمليات برية

تواصلت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية والبقاع.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة خلال معارك جنوب لبنان، كما أعلن استدعاء فرقة عسكرية إضافية للانضمام إلى العملية البرية جنوب لبنان.

وأضاف أن الفرقة 146 بدأت تنفيذ عمليات محددة ضد أهداف وبنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان.

من جهة أخرى قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل سهيل حسين حسيني رئيس منظومة أركان حزب الله في غارة على منطقة في بيروت أمس.