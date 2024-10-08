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عاجل | صواريخ حزب الله تستهدف حيفا في أكبر هجوم على المدينة

8/10/2024-|آخر تحديث: 8/10/202401:01 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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