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عاجل | صواريخ حزب الله تستهدف حيفا في أكبر هجوم على المدينة
8/10/2024
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آخر تحديث: 8/10/2024
01:01 م (بتوقيت مكة المكرمة)
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
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