18 قتيلا ومصابا بقصف إسرائيلي على دمشق

قتل 7 أشخاص وأصيب 11 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي على بناية سكنية بمنطقة المَزة في دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه حوالي الساعة 20.15 بالتوقيت المحلي "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بـ3 صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المَزة المكتظ بالسكان في دمشق".

وأضاف المصدر أنه نتيجة الاستهداف "استشهد 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وأصيب 11 آخرون بجروح كحصيلة أولية، وأدى القصف أيضا إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة ولا يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سوريا بأن قصفا جويا عنيفا استهدف منطقة المزة في دمشق، دون ذكر تفاصيل عن الهدف الذي طالته وسط أحاديث عن عملية اغتيال لشخصية لم يتم تحديدها.

وأضافت أن القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف شقة داخل بناية قرب منطقة الشيخ سعد في حي المزة.

وأشارت الوسائل ذاتها إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف "معادية" في محيط دمشق.

مقطع فيديو يوضح آثار القصف الإسرائيلي في حي المزة في دمشق والذي استهدف شقة في بنايات 14 وأدى لإصابة مدنيين ودمار سيارات ومحال تجارية#صوت_العاصمة #سوريا #المزة #إسرائيل pic.twitter.com/Wiy3ew4M4y — صوت العاصمة (@damascusv011) October 8, 2024

وأظهرت مشاهد بثتها حسابات ومنصات محلية سورية دمارا في البناء المستهدف بحي المزة.

كما أظهرت المشاهد وصول سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى البناء الذي استهدفته الغارة الجوية الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن الجيش الإسرائيلي ردا على انفجارات دمشق "ليس لدينا تعليق حول هذا الأمر".

ويضم حي المزة مطارا عسكريا وسجنا داخله إضافة إلى مقرات أمنية وحكومية وسفارات وبعثات دبلوماسية.

وتعرضت عدة مناطق سورية، ومن بينها دمشق، خلال الفترة الماضية لغارات إسرائيلية متكررة استهدفت مواقع تابعة للجيش وأخرى تقول تل أبيب إنها تابعة لإيران وحزب الله اللبناني.