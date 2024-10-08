قصف إسرائيلي يستهدف شقة سكنية بدمشق

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن إصابات وقعت مساء اليوم الثلاثاء جراء قصف إسرائيلي استهدف حي المزة في العاصمة دمشق.

وأضافت تلك الوسائل أن قصفا جويا عنيفا استهدف منطقة المزة في دمشق، دون ذكر تفاصيل عن الهدف الذي طالته.

وقالت وسائل إعلام سورية إن القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف شقة داخل بناية قرب منطقة الشيخ سعد داخل حي المزة.

وأشارت الوسائل إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف "معادية" في محيط دمشق.

🚨 استهداف شقة في الدور السفلي بـ حي المزه بالقرب من السفارة الايرانية 🇮🇷 – دمشق المحتلة – سوريا و انباء عن عملية اغتيال شخصية كبيرة🔥 pic.twitter.com/vuT6Ioweqj — فهد 🇰🇼 ( أخوان مريم ) 🇰🇼 (@fahadddd83) October 8, 2024

ولم تحدد وسائل الإعلام المذكورة مصدر تلك الأهداف إلا أن عدة مناطق سورية ومن بينها دمشق تعرضت خلال الفترة الماضية لغارات إسرائيلية متكررة استهدفت مواقع تابعة للجيش وأخرى تقول تل أبيب إنها تابعة لإيران وحزب الله اللبناني.