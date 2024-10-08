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قصف إسرائيلي يستهدف شقة سكنية بدمشق

المزة - دمشق https://x.com/DD_Geopolitics/status/1843706558418735303 🇸🇾 BREAKING: Israeli Air Strikes on Damascus, Civilian Casualties Videos: Scenes from the al-Mazzeh suburb of Damascus, Syria. Civilian casualties are reported. Photos: The apartment block was reportedly the target; it appears to be an assassination strike.
القصف الإسرائيلي استهدف شقة داخل بناية قرب منطقة الشيخ سعد في حي المزة (مواقع التواصل )
8/10/2024-|آخر تحديث: 8/10/202408:59 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن إصابات وقعت مساء اليوم الثلاثاء جراء قصف إسرائيلي استهدف حي المزة في العاصمة دمشق.

وأضافت تلك الوسائل أن قصفا جويا عنيفا استهدف منطقة المزة في دمشق، دون ذكر تفاصيل عن الهدف الذي طالته.

وقالت وسائل إعلام سورية إن القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف شقة داخل بناية قرب منطقة الشيخ سعد داخل حي المزة.

وأشارت الوسائل إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف "معادية" في محيط دمشق.

ولم تحدد وسائل الإعلام المذكورة مصدر تلك الأهداف إلا أن عدة مناطق سورية ومن بينها دمشق تعرضت خلال الفترة الماضية لغارات إسرائيلية متكررة استهدفت مواقع تابعة للجيش وأخرى تقول تل أبيب إنها تابعة لإيران وحزب الله اللبناني.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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