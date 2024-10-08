روسيا تكشف محافظتها على قنوات اتصال مع الناتو رغم الأزمة الأوكرانية

أكدت روسيا أنها تحافظ على قنوات اتصال مع حلف الأطلسي (ناتو) من أجل الطوارئ، وأنها تتابع الدور المتزايد للأسلحة النووية في إستراتيجية الحلف.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي القول إن كبار مسؤولي الدفاع في روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو يحافظون على قنوات الاتصال بينهم، ولكن ذلك في المقام الأول من أجل حالات الطوارئ وليس لإيجاد سبل لتخفيف التوتر.

كما نقلت وكالة الإعلام عن غروشكو قوله إن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، تعد مشروعا جيوسياسيا فرضته الولايات المتحدة على حلفائها، وإن روسيا تأخذ في الاعتبار أن حلف شمال الأطلسي في طريقه إلى زيادة دور الأسلحة النووية في إستراتيجيته.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، كان قد أكد في 11 يونيو/حزيران الماضي، أن تدريبات القوات المسلحة الروسية المتعلقة بإعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الإستراتيجية، تأتي كرد مناسب على المشاركة النشطة لقوات حلف الناتو في النزاع الأوكراني، وتمكين كييف من شن هجمات صاروخية على المدنيين الروس، فضلا عن زيادة الإمكانات العسكرية للحلف قرب الحدود الروسية.

ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، مرت العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بمراحل متنوعة تراوحت بين التقارب إلى درجة التعاون الإستراتيجي، والتباعد إلى درجة الخصومة واتخاذ خطوات تصعيدية متبادلة.

وشكل ملف توسع الناتو شرقا أول انهيار كبير في العلاقات بين الطرفين، إذ تعتبر موسكو أن قبول أعضاء جدد في الحلف يستلزم تقليص فترة النشر الإستراتيجي لقواته، مما يبقي لروسيا وقتا أقل لرفع قواتها إلى الاستعداد القتالي.

ودخلت العلاقات في أزمة إضافية ونوعية مع بداية الحرب الروسية-الأوكرانية وإعلان الحلف وقوفه الكامل إلى جانب كييف وتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية وسياسية لها في الحرب مع موسكو.