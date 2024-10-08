رغم آلامهم.. سودانيون يحيون ذكرى طوفان الأقصى

بالرغم من المآسي التي يعيشها السودانيون بسبب الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لم ينسوا أشقاءهم في غزة ولبنان.

فقد نظم سودانيون احتفالاً في مدينة عطبرة (شمال السودان)، بعنوان "يوم أشرقت الشمس من غزة، 7 أكتوبر من السودان إلى غزة ولبنان"، إحياء للذكرى الأولى لـ"طوفان الأقصى"، أكدوا خلاله تضامنهم مع المقاومة في غزة ولبنان.

وأظهر مقطع فيديو متحدثًا في الفعالية التي نظمتها مجموعة "سودانيون ضد التطبيع"، وهو يقول إن "الكيان الغاصب يعيش حاليا أطول معركة في تاريخ وجوده الكاذب".

وأضاف أن "إمكانية هزيمته موجودة، والتجربة موجودة وهذا ما أثبتته حركة المقاومة الإسلامية في غزة، والسيف أصدق أنباء من الكتب".

ورفع المشاركون أيضا لافتات مكتوبا عليها "المقاومة تجمعنا" و"لبيك يا قدس" و"لن نتخلى عن القدس"، ولافتات أخرى داعمة للقضية الفلسطينية، وتندد بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.