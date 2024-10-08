كيم جونغ أون يتعهد بتسريع الخطى لتصبح بلاده قوة نووية

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن بلاده ستسرع الخطوات نحو التحول إلى قوة عسكرية عظمى تمتلك أسلحة نووية ولن يستبعد استخدامها "إذا هاجمها الأعداء".

وأدلى كيم بهذه التعليقات في خطاب ألقاه يوم الاثنين في إحدى الجامعات، ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نصه الكامل.

وقال الزعيم الكوري الشمالي إنه لا ينوي مهاجمة كوريا الجنوبية، لكن "إذا حاول العدو استخدام القوة ضد بلادنا"، فإن الجيش الكوري الشمالي سيستخدم كل أشكال الهجوم دون تردد، وهو ما "لا يمنع استخدام الأسلحة النووية".

ودعا كيم أيضا إلى تعزيز دفاعات كوريا الشمالية على نطاق واسع، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن زعيم كوريا الشمالية كشف الشهر الماضي عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، وأعرب عن رغبته في توسيع ترسانة بلاده النووية "بشكل كبير".

وتنقل التقارير عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، أن كوريا الشمالية تمتلك حاليا حوالي 50 رأسا نوويا، رغم أن العدد الدقيق غير معروف.

من جهة أخرى، بعث كيم رسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده، بحسب ما ذكرته الوكالة.

ووصف كيم بوتين بأنه "أقرب رفيق له"، وقال إن "العلاقات الإستراتيجية والتعاونية" بين البلدين سترتفع إلى مستوى جديد للعمل على "الدفاع عن السلام الإقليمي والعالمي والعدالة الدولية".