بن غفير يتباهى باعتقال معلمة اتهمت بالاحتفاء بطوفان الأقصى

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تغريدة على موقع إكس عن اعتقال معلمة من فلسطينيي الـ48 وهي معصوبة العينين، بحجة احتفائها بالذكرى الأولى لطوفان الأقصى.

وقال بن غفير في تغريدته "عمدت معلمة من إحدى مدارس الناصر أمس إلى تحميل فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترقص على أغنية "غود تايمز" (GOOD TIMES) على خلفية تاريخ 7 أكتوبر 2023″، في إشارة إلى الذكرى الأولى لطوفان الأقصى.

وأضاف بن غفير أنه أرسل الفيديو إلى فريق مكافحة التحريض في الشبكة التي أنشأتها في إسرائيل، وعلى الفور أوقفتها الشرطة في منزلها بطمرة.

يشار إلى أن إسرائيل تواصل لعام كامل حربها على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 139 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، مع فقدان أكثر من 10 آلاف شخص، وسط دمار واسع ومجاعة متفاقمة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.