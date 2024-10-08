بايدن يصف نتنياهو بـ"الوغد"

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن كتاب للصحفي، بوب وودوارد، سيصدر الأسبوع المقبل، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ"الوغد والرجل السيئ"، خلال جلسة خاصة مع أحد مساعديه، في ربيع العام الجاري.

ويصف الكتاب الذي حصلت عليه الشبكة العلاقة بين بايدن ونتنياهو بـ"المتقلبة"، حيث رد بايدن على رغبة نتنياهو بالدخول إلى رفح بالقول إنه لا يمتلك إستراتيجية، وذلك خلال اتصال بينهما، كما طالبه بعدم الرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل خلال أبريل/نيسان الماضي.

وأشار وودوارد إلى أن إحباط بايدن تجاه نتنياهو تفاقم مع استمرار الحرب، حيث وصفه بـ"الكاذب اللعين" بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي رفح.

ووفقا للكتاب، صرخ بايدن في وجه نتنياهو، خلال يوليو/تموز الماضي، بعد أن اغتالت غارة جوية إسرائيلية أحد كبار قادة حزب الله و3 مدنيين في بيروت، وقال له إنه ينظر لإسرائيل في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد على أنها دولة مارقة.

ورد نتنياهو على ذلك بالتأكيد على أنه كان يستهدف "أحد الإرهابيين البارزين، وأنه انتهز الفرصة".