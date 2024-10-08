المقاومة الإسلامية في العراق تقصف بالصواريخ والمسيرات مواقع إسرائيلية

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن تنفيذها هجمات منسقة ضد 5 أهداف عسكرية، وذلك عبر عمليات منفصلة جرت اليوم الثلاثاء في وسط وشمال إسرائيل، وذلك ردا على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأفادت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان بأنها استخدمت صواريخ الأرقب "كروز مطور" وطائرات مسيرة في تنفيذ هذه الهجمات، مؤكدة على التزامها الثابت بمواصلة المقاومة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وقال البيان إن العمليات الأخيرة هي جزء من إستراتيجيتها الهادفة إلى "دك معاقل العدو بوتيرة متصاعدة"، كما أوضح أن الفصائل ستواصل استهداف الأهداف الإسرائيلية في ظل الظروف الراهنة، واعتبرت أن هذه العمليات تعكس التزامها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم للأهالي المتضررين في لبنان وفلسطين.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق في بيانها أن عملياتها ستستمر ما دام الاحتلال قائما، وأنها ستعمل على تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التحديات المتزايدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

كما تشن إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي غارات وهجمات صاروخية عنيفة شملت معظم مناطق لبنان بما في ذلك بيروت في تجاهل صارخ للتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.