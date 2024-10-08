الصين ترسل مساعدات طارئة إلى لبنان

أعلنت وكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية اليوم الثلاثاء أن بكين أرسلت إمدادات طبية طارئة إلى لبنان، وذلك بعد أن تصاعدت وتيرة الهجمات الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم الوكالة المعنية بإرسال المساعدات إلى الخارج إن "الحكومة الصينية قررت بناء على طلب الحكومة اللبنانية تقديم إمدادات طبية إنسانية طارئة لمساعدة لبنان، وذلك لتتمكن من تقديم المساعدات الطبية للشعب".

وفي وقت سابق، حثت الصين جميع الأطراف في المنطقة على التحلي بضبط النفس، لمنع تفاقم الأوضاع أو خروجها عن السيطرة.

وعبر المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ عن أسفه إزاء القضية الفلسطينية، محذرا من أن "النزاع في غزة لا يزال مستمرا، مما يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين كل يوم، وأن القتال امتد إلى لبنان، وأن حربا شاملة تجتاح المنطقة على وشك الاندلاع".

وأكد فو خلال اجتماع للجمعية العامة على ضرورة الإسراع في إيجاد حل للحفاظ على السلام بالشرق الأوسط.