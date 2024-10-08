السودان ينفي نقل العاصمة المؤقتة من بورتسودان لعطبرة

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية جراهام عبد القادر خبر نقل العاصمة المؤقتة من بورتسودان (شرق) إلى مدينة عطبرة (شمال)، قائلا إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وكانت حكومة السودان اتخذت من بورتسودان مقرا مؤقتا لها بعد أن تحولت العاصمة الخرطوم إلى ساحة قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومؤخرا، أفادت تقارير بأن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرر نقل مقر إقامته من بورتسودان إلى مدينة عطبرة وأمر بتوزيع الوزارات على مختلف الولايات.

لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة قال إن هذا الخبر غير صحيح "ولم يصدر قرار أو توجيه من الجهات ذات الصلة في هذا الشأن".

وفي الوقت ذاته، لفت إلى أن عددا من الوزارات سبق أن تم توزيعها على الولايات ذات العلاقة بطبيعة عملها.