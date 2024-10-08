الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفق من لبنان إلى داخل الحدود

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه "عثر على نفق يمتد من لبنان لمسافة 10 أمتار داخل الأراضي الإسرائيلية"، نافيا علمه بوجود أنفاق إضافية عند حدود لبنان، ومضيفا أنه يقوم بتمشيط المنطقة الحدودية.

وفي بيان نشره على منصة "إكس" ذكر الجيش الإسرائيلي أنه "عثرعلى نفق لحزب الله يمتد من منطقة مروحين بقضاء صور جنوبي لبنان لنحو 10 أمتار إلى داخل أراضي إسرائيل بالقرب من موشاف زرعيت بالجليل الغربي".

وأوضح أنه تم العثور على موقع النفق قبل بضعة أشهر، مشيرا إلى عدم وجود فتحة خروج للنفق في إسرائيل، وأضاف أن النفق "كان تحت السيطرة العملياتية الكاملة لحين وصول القوات الإسرائيلية إلى المنطقة لمنع استخدامه في تنفيذ أعمال إرهابية"، على حد زعمه.

وجاء في بيان جيش الاحتلال "في هذه المرحلة، وباستثناء هذا النفق، ليس من المعروف وجود أنفاق إضافية تعبر من لبنان إلى إسرائيل، ويواصل الجيش العملية البرية والغارات الجوية في جنوب لبنان، ويعمل على إضعاف واستهداف قدرات حزب الله من أجل إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأه في الجنوب، متجاهلا التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويرد حزب الله يوميا بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وبينما تعلن تل أبيب عن جانب من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما صارما على معظم الخسائر.