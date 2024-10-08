الجيش الإسرائيلي يشن حملات دهم واحتجاز بعدة قرى في الضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الثلاثاء حملة اقتحامات واسعة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات دهم للمنازل واحتجاز وتحقيق ميداني.

واقتحمت قوات إسرائيلية، قرية مردا شمال سلفيت، واحتجزت عشرات الشبان الفلسطينيين، وأخضعتهم للتحقيق الميداني، وقال شهود عيان إنه تمت مداهمة القرية بعدة آليات عسكرية، واقتحمت قوات الاحتلال المنازل واحتجزت عددا من المواطنين، بينهم أطفال، وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

وأضاف شهود عيان أن جنود الاحتلال حولوا أحد المنازل لثكنة عسكرية، وتعمدوا شتم الشبان وإهانتهم وضرب بعضهم خلال التحقيق الميداني.

وفي أريحا، شرقي الضفة، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان للاجئين، وشرع جنوده بتفتيش عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ونقلت وكالة (وفا) عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت وفتشت عدة منازل تعود ملكيتها لعائلة أبو تركي، وعبثت بمحتوياتها.

كما نصب الجيش الإسرائيلي حواجز عسكرية عند جميع مداخل الخليل وبلداتها، وفتش مركبات المارّين وأعاق مرورهم ودقق في بطاقاتهم الشخصية، وفق الوكالة.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة وسع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن 744 شهيدا ونحو 6200 جريح.