الجزيرة تكشف محاور التوغل الإسرائيلي بجنوب لبنان والقوات المشاركة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ضم الفرقة العسكرية 146 إلى الفرق التي تحاول التوغل البري في جنوب لبنان، في حين كشف تحليل أجرته الجزيرة لصور أقمار صناعية محاور التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 146 انخرطت أمس في عملية برية محددة في القطاع الغربي لجنوب لبنان وتضم تحت قيادتها اللواء 2 واللواء 205.

وأضاف أنها ستعمل ضد ما سماها أهدافا وبنى تحتية لحزب الله، وذلك بعد عام كانت تقوم فيه الفرقة بأنشطة دفاعية في القطاع الغربي للحدود مع لبنان.

وتعد الفرقة 146 فرقة الاحتياط الأولى التي تنخرط في القتال في جنوب لبنان في إطار عملية "سهام الشمال" التي بدأها الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن ليلة أمس عن وضع بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الغربي ضمن المناطق العسكرية المغلقة، وذلك استعدادا لتوسيع عمليته العسكرية في لبنان.

وبانخراط الفرقة 146 يصبح عدد الفرق العاملة في جنوب لبنان 4 فرق هي الفرق 98 و36 و91، وأخيرا الفرقة 146.

ومنذ بدء عمليته البرية في جنوب لبنان قبل أكثر من أسبوع يدفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من القوات رغم ادعائه أن العملية ستكون "محدودة وقصيرة".

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عدد عسكرييه المشاركين في محاولات التوغل البري جنوب لبنان، لكن تقديرات تشير إلى أنه لا يقل عن 40 ألفا على اعتبار أن الفرقة الواحدة بالتعريف العسكري تضم 10 آلاف عسكري على الأقل.

محاور التوغل الإسرائيلي

من ناحية أخرى، كشفت الجزيرة في تحليل لصور أقمار صناعية تم التقاطها بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن محاور التوغل العسكري في 5 قرى جنوب لبنان.

وأعدت وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري التابعة للجزيرة خريطة توضح مناطق توغل الآليات من خلال محوري هجوم، الأول باتجاه قرية مرجعيون والآخر باتجاه قرية بنت جبيل.

ففي محور مرجعيون توغلت آليات الجيش الإسرائيلي في قرى عمرة وكفر كيلا وعديسة مرجعيون.

وفي محور بنت جبيل توغلت في قريتي مارون الراس ويارون.

ويعد هذا المحورُ الأكبرَ لتوغل آليات الجيش الإسرائيلي.

وتُظهر الخرائطُ المناطق العسكريةَ المغلقة التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل في 30 سبتمبر/أيلول الماضي و6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.