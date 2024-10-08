الاحتلال يتكبد خسائر بغزة ويواصل ارتكاب المجازر وتهجير السكان

تكبد الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء خسائر بشرية في معارك شرسة بقطاع غزة، وفي الوقت ذاته واصل ارتكاب مزيد من المجازر وعمليات التهجير بحق السكان.

وقد سقط أكثر من 40 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

واستشهد 17 فلسطينيا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل شمالي مدينة رفح، في جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف غرب مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

ونقل عن مصادر طبية أن جثث عشرات الشهداء ما زالت في شوارع مخيم جباليا، وتحت ركام المنازل المدمرة، ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليها بسبب محاصرة قوات الاحتلال معظم الشوارع، بينما يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط "مستشفى كمال عدوان".

وقال المراسل إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون بجروح، جراء إطلاق مسيرات إسرائيلية النار على منازل في مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأفاد بتجدد الغارات الإسرائيلية على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

كما أفاد باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي غارة على منزل بمخيم البريج (وسط القطاع)، ارتفع عدد الشهداء إلى 19، كما استشهد فلسطينيان اثنان في غارة على منزل غربي مخيم النصيرات (وسط القطاع).

ونقل المراسل أن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

في السياق ذاته، ناشدت وزارة الصحة بالقطاع المؤسسات المعنية الأممية والإنسانية سرعة التحرك لإدخال الوقود، قبل توقف جميع المستشفيات عن الخدمة في محافظتي غزة والشمال.

عملية تهجير

وقد أمر الجيش الإسرائيلي سكان مخيم جباليا بإخلاء منازلهم فورا والتحرك عبر شارع الترنس إلى شارع صلاح الدين والانتقال جنوبا.

وقال إن قوات الفرقة 162 بصدد العمل بقوة في منطقة جباليا بقوة جوية وبرية.

في المقابل، دعت وزارة الداخلية بقطاع غزة المواطنين في مناطق الشمال إلى عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بالإخلاء.

وقالت إن الاحتلال يعمل على خداع المواطنين بادعاء وجود ممرات آمنة ومناطق نزوح وقد ثبت كذبه.

سير المعارك

في ميدان المعارك، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت بالهاون مع ألوية الناصر صلاح الدين مقر التحكم والسيطرة للجيش الإسرائيلي في جحر الديك وسط قطاع غزة.

وبثت السرايا صورا لقصفها عسقلان برشقة صاروخية، وقصفها بالهاون حشود الجيش الإسرائيلي المتوغلة في مخيم جباليا.

كما بثت سرايا القدس صورا لاستهداف مقاتليها دبابة "ميركافا" في منطقة القصاصيب، بمخيم جباليا.

أما كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- فقالت إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح بمنطقة بلوك 2 بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة "ميركافا 4" بعبوة "شواظ" قرب الحاووز التركي، غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقالت القسام إنها أجهزت على جندي إسرائيلي من المسافة صفر في التوام، شمال غربي مدينة غزة، وأوقعت قوة إنقاذ بين قتيل وجريح.

وفي المحور نفسه، أعلنت القسام تفجير عبوة شديدة الانفجار بناقلة جند إسرائيلية قرب مقر مؤسسة "بيتنا".

وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل رقيب أول وإصابة جندي بجروح خطرة في معارك بشمال القطاع.