الأمم المتحدة تنتقد الهجمات على مراكز الرعاية الصحية بلبنان

عبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن القلق البلغ إزاء الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على النظام الصحي في لبنان.

وقال إنه -وفقا للسلطات اللبنانية- تم الإبلاغ عن 36 حادثة استهدفت فيها الغارات الإسرائيلية مرافق الرعاية الصحية بين الثامن من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي والرابع من أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الجاري.

وأشار دوجاريك إلى أن ما لا يقل عن 96 مركزا للرعاية الصحية الأولية و3 مستشفيات اضطرت إلى الإغلاق بسبب "الأعمال العدائية".

وأضاف أن الهجمات لم تؤثر على المرافق فحسب، بل أثرت أيضا على العاملين الصحيين، حيث "قدرت منظمة الصحة العالمية عدد العاملين الصحيين الذين قُتلوا في نفس الفترة بـ77 شخصا".

وأكد أن شركاء الأمم المتحدة في مجال الصحة يدعمون السلطات الصحية اللبنانية ويسلمون مجموعات إضافية من معدات الصدمات والطوارئ للمستشفيات، فضلا عن الأدوية.

مياه وغذاء

وأفاد المتحدث الأممي كذلك بأن البنية التحتية للمياه تأثرت أيضا، حيث تضرر ما لا يقل عن 25 مرفق مياه مما يؤثر على 300 ألف شخص، مضيفا أن شركاء منظمته يقدمون مياه الشرب للأشخاص في الملاجئ الجماعية.

وأوضح أن "الأعمال العدائية" المستمرة وأوامر النزوح تستمر بالتسبب في نزوح الناس، وخاصة من جنوب البلاد والضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية، حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 540 ألف نازح منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.