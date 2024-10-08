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الأمم المتحدة تنتقد الهجمات على مراكز الرعاية الصحية بلبنان

NEW YORK, NY - APRIL 21: UN Spokesperson Stephane Dujarric, actor and Sustainable Development Goals Advocate Forest Whitaker and Assistant Secretary-General for Policy Coordination and Inter-Agency Affairs in the Department of Economic and Social Affairs Thomas Gass speak at a UN Press Briefing at United Nations on April 21, 2016 in New York City. Jemal Countess/Getty Images/AFP (Photo by Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
دوجاريك: 96 مركزا للرعاية الصحية الأولية بلبنان و3 مستشفيات اضطرت للإغلاق (الفرنسية)
8/10/2024

عبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن القلق البلغ إزاء الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على النظام الصحي في لبنان.

وقال إنه -وفقا للسلطات اللبنانية- تم الإبلاغ عن 36 حادثة استهدفت فيها الغارات الإسرائيلية مرافق الرعاية الصحية بين الثامن من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي والرابع من أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الجاري.

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وأشار دوجاريك إلى أن ما لا يقل عن 96 مركزا للرعاية الصحية الأولية و3 مستشفيات اضطرت إلى الإغلاق بسبب "الأعمال العدائية".

وأضاف أن الهجمات لم تؤثر على المرافق فحسب، بل أثرت أيضا على العاملين الصحيين، حيث "قدرت منظمة الصحة العالمية عدد العاملين الصحيين الذين قُتلوا في نفس الفترة بـ77 شخصا".

وأكد أن شركاء الأمم المتحدة في مجال الصحة يدعمون السلطات الصحية اللبنانية ويسلمون مجموعات إضافية من معدات الصدمات والطوارئ للمستشفيات، فضلا عن الأدوية.

مياه وغذاء

وأفاد المتحدث الأممي كذلك بأن البنية التحتية للمياه تأثرت أيضا، حيث تضرر ما لا يقل عن 25 مرفق مياه مما يؤثر على 300 ألف شخص، مضيفا أن شركاء منظمته يقدمون مياه الشرب للأشخاص في الملاجئ الجماعية.

وأوضح أن "الأعمال العدائية" المستمرة وأوامر النزوح تستمر بالتسبب في نزوح الناس، وخاصة من جنوب البلاد والضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية، حيث سجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 540 ألف نازح منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر : الجزيرة

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