هل ينجح الاحتلال بتهجير سكان شمال قطاع غزة؟ الدويري يجيب

استبعد الخبير العسكري اللواء فايز الدويري نجاح جيش الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على فصائل المقاومة شمالي قطاع غزة بعد إعلانه بدء عملية عسكرية جديدة بالمنطقة.

وقال الدويري، وهو لواء أردني متقاعد، إن عملية الاحتلال الجديدة تهدف لتطبيق "خطة الجنرالات" القاضية بالسيطرة على شمال القطاع بصورة مطلقة وإفراغ سكانه.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت صدّقا على دراسة العمليات التي يمكن تنفيذها في غزة على أساس "خطة الجنرالات"، التي تنص على حصار شمال القطاع ووقف المساعدات الإنسانية وإجلاء السكان.

وأعرب الدويري عن قناعته بأن الجيش الإسرائيلي لن ينجح بخطته الرامية لتهجير سكان شمال القطاع، مؤكدا في الوقت عينه وجود عناصر المقاومة في المنطقة بعد إعادة التأهيل بشريا وماديا.

وقال الخبير العسكري "من لم يستطع القضاء على المقاومة على مدار 365 يوما عبر عمليات برية رئيسية بالمرحلتين الأولى والثانية ومداهمات أمنية بالمرحلة الثالثة لن يقضي عليها بهذا الهجوم الجديد".

ونبه الدويري إلى أن عمليات الاحتلال السابقة كانت تستهدف ملاحقة مقاتلين وقادة المقاومة السياسيين والعسكريين، إلى جانب البحث عن شبكة الأنفاق والأسرى المحتجزين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، أن قواته تطوّق منطقة جباليا بعد تقييم يفيد بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعيد بناء قدراتها هناك بعد أشهر من القتال والغارات الجوية.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بدورها عن سلسلة عمليات على غرار تفجير عبوة شديدة الانفجار في دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4″ حولها عدد من الجنود شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.

وأشارت إلى أنها استهدفت أيضا مجموعة الإخلاء بقذيفة مضادة للأفراد خلال محاولتها نقل الجنود القتلى والجرحى

وأعلنت القسام تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة إسرائيلية قوامها 10 جنود وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة "الحاووز التركي" غربي معسكر جباليا، إضافة إلى استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" بالمنطقة ذاتها.

كما أعلن الجناح العسكري لحماس تفجير عدد من العبوات الأرضية في ناقلة جند إسرائيلية وجرافتين عسكريتين من نوع "دي 9" في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة، وقنص جندي إسرائيلي شرق بيت حانون شمالي القطاع.