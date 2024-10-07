هجوم إسرائيلي واسع على غزة والمقاومة تكثف عملياتها

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال بدأ هجوما على جميع أنحاء قطاع غزة في نفس توقيت بدء عملية طوفان الأقصى العام الماضي، وتزامن ذلك مع عمليات للمقاومة في محاور مختلفة من القطاع.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يهاجم أهدافا ومنصات لإطلاق الصواريخ تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جميع أنحاء قطاع غزة.

وتحدث الجيش عن إطلاق 4 قذائف من غزة بعد دقائق فقط من بدء مراسم إحياء ذكرى "طوفان الأقصى" التي استهدفت إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وذكر الجيش في بيان "تم رصد عبور 4 قذائف من جنوب قطاع غزة، وقد اعترض سلاح الجو الإسرائيلي 3 من هذه المقذوفات وسقطت قذيفة في منطقة مفتوحة".

في المقابل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.

وتزامن ذلك مع استمرار غارات الاحتلال على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لقوات الاحتلال استهدفت منزلين بمنطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة ومخيم البريج وسط القطاع.

وأكدت مصادر طبية للجزيرة إصابة 7 فلسطينيين في قصف وإطلاق نار من مسيّرات استهدفت مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت منزلا بمنطقة الشعف شرق مدينة غزة.

وقال المراسل إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح وسط القطاع، وتسبب القصف في إصابة عدد من الأشخاص بجروح، بينهم أطفال.

وأكدت مصادر طبية للجزيرة في وقت سابق أن 68 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر أمس الأحد.

عمليات للمقاومة

من جهة أخرى، أكدت كتائب القسام تنفيذ عمليات استهدفت قوات الاحتلال في محاور عدة بغزة، من بينها قصف تحشدات إسرائيلية في معبر رفح البري وقرب مستوطنة حوليت وموقع صوفا العسكري ومركز عمليات موقع كرم أبو سالم العسكري بعدد من صواريخ "رجوم" عيار 114 ملم.

وأعلنت القسام أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور التوغل شمالي القطاع، وأنهم استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" غرب معسكر جباليا، كما فجّروا منزلا مفخخا مسبقا في قوة إسرائيلية من 10 جنود، وأوقعوهم بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا.

وفي شرق معسكر جباليا، أعلنت القسام عن عملية مركبة شملت تفجير عبوة شديدة الانفجار في دبابة ميركافا إسرائيلية كان حولها عدد من الجنود، واستهداف مجموعة الإجلاء بقذيفة مضادة للأفراد خلال محاولتها نقل الجنود القتلى والجرحى.

وفي المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة أعلنت القسام تفجير عبوات أرضية في ناقلة جند إسرائيلية وجرافتي "دي-9" عسكريتين.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها بالاشتراك مع كتائب القسام قنصوا جنديين إسرائيليين شرق بلدة بيت حانون ومخيم جباليا شمالي القطاع، واستهدفوا بقذيفتين غرفة قيادة وتحكم تابعة لجيش الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وبالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى استهدف مقاتلو سرايا القدس مدرعة "نمر" إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع في جباليا أيضا، كما أعلنت سرايا القدس قصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.