مشعل: "طوفان الأقصى" أعادت إسرائيل إلى نقطة الصفر

قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج خالد مشعل اليوم الاثنين إن "طوفان الأقصى" أعادت إسرائيل إلى "نقطة الصفر وهددت وجودها".

وفي كلمة متلفزة اليوم وصف مشعل "طوفان الأقصى" بأنها "رد طبيعي على الاحتلال وتسارع مخططاته في الاستيطان والحصار والعدوان على الأقصى وتصفية القضية وتصاعد جرائم التنكيل بالأسرى".

وأضاف أن الهجوم كان أيضا "نقلة موضوعية في مسار تطور المقاومة وتراكم قوتها وخبرتها وإبداعها، في ظل إصرار قيادتها على إستراتيجية التحرير والتخلص من الاحتلال".

وأوضح مشعل أن إسرائيل تريد من الجميع أن يكونوا "خاضعين" لها في المنطقة، وأنها "تتآمر على مصر وتسعى إلى تقليل أهمية قناة السويس بالبحث عن بدائل، وتهدد الأردن بتهجير سكان الضفة إليه، وتعتدي على الأمن القومي العربي والإسلامي في كل مكان".

وأشاد مشعل بمن ناصروا وساندوا غزة بالسلاح، خاصة في لبنان وإيران واليمن والعراق، وضحوا من "أجلنا وقدموا قافلة من الشهداء، وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله".

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن مشعل تأكيده أن الاحتلال فشل في غزة وفي مواجهة جبهات المقاومة، وأن "مصيره إلى زوال".

وقال مشعل إن "طوفان الأقصى ستظل نقطة سوداء في تاريخ الاحتلال، وكتائب المقاومة سطرت ملحمة للنصر رغم جرائم الاحتلال".

وأضاف أن "الحركة قدمت رئيسها والعديد من كوادرها ومجاهديها شهداء فداء للقدس والأرض، ودفعنا أثمانا باهظة خلال معركة الطوفان، لكن خسائرنا كانت تكتيكية، في حين كانت خسائر العدو إستراتيجية".

ووجه مشعل الشكر إلى لبنان والعراق واليمن وكل من قدم الدعم والمساندة لمعركة طوفان الأقصى، مشيرا إلى أن "طوفان الأقصى حققت الكثير خلال عام مما لم يتحقق سابقا، وأعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، ودمرت صورة الكيان الصهيوني أمام العالم وكشفت حقيقته".

وأكد مشعل أن "طوفان الأقصى تمثل نقلة موضوعية في مسار المقاومة وخبرتها، وأفشلت مخططات التهويد في القدس"، والمقاومة في غزة دليل حي على القدرة على بناء القوة في ظل الظروف الصعبة والقاهرة".