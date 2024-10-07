مشاهد لسرايا القدس تظهر معارك ضارية وتفجير آليات إسرائيلية بطولكرم

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من معارك ضارية مع جنود الاحتلال بمخيم نور شمس ومدينة طولكرم في الضفة الغربية، تضمنت تفجير آليات واستهداف جنود.

وتظهر المشاهد تفجير عبوتين ناسفتين في خط سير قوات الاحتلال بمحور شارع نابلس في مخيم نور شمس، وتفجير جيب إسرائيلي بعبوة ناسفة في محور الشاهد بمدينة طولكرم.

كما تضمنت تفجير جرافة عسكرية بمحور شارع نابلس في مخيم نور شمس، وتفجير خط سير قوات الاحتلال بمحور دوار الشهيد سيف أبو لبدة في المخيم ذاته.

وأظهرت المشاهد معارك ضارية بين عناصر السرايا وقوات إسرائيلية في محاور مختلفة بالمخيم ذاته.

وتعكس هذه المشاهد حدة المواجهات في الضفة الغربية وتصاعد العمليات العسكرية من جانب المقاومة وعملياتها في الضفة.