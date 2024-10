قصف مكثف للضاحية الجنوبية وصفارات الإنذار تدوي قرب مطار بن غوريون

نفذت إسرائيل اليوم الاثنين قصفا مكثفا على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 60 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الداخل الإسرائيلي خلال الساعات الماضية.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية رصد إطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه الجليل الغربي، واستهداف مدينة حيفا ومحيطها بنحو 40 صاروخا أطلقت من لبنان.

كما دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة وسط إسرائيل وفي محيط تل أبيب الكبرى وقرب مطار بن غوريون، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حركة الهبوط والإقلاع في المطار توقفت.

⚡️ Yedioth Ahronoth: Landing and takeoff operations at Ben Gurion International Airport have been halted.#Israel #Yemen pic.twitter.com/jHkYJryYSQ

