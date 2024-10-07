قصف مكثف للضاحية الجنوبية وصفارات الإنذار تدوي قرب مطار بن غوريون

نفذت إسرائيل اليوم الاثنين قصفا مكثفا على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 60 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الداخل الإسرائيلي خلال الساعات الماضية.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية رصد إطلاق نحو 20 صاروخا باتجاه الجليل الغربي، واستهداف مدينة حيفا ومحيطها بنحو 40 صاروخا أطلقت من لبنان.

كما دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة وسط إسرائيل وفي محيط تل أبيب الكبرى وقرب مطار بن غوريون، حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن حركة الهبوط والإقلاع في المطار توقفت.

⚡️ Yedioth Ahronoth: Landing and takeoff operations at Ben Gurion International Airport have been halted.#Israel #Yemen pic.twitter.com/jHkYJryYSQ — Ali Shunnaq 🖊️ (@schunnaq) October 7, 2024

موجة واسعة

في المقابل، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "موجة واسعة" من الهجمات استهدفت أكثر من 30 قرية في جنوب لبنان.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 2083 شخصا قتلوا وأصيب 9896 آخرون، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة "محددة" الهدف في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله.

كما أعلن حزب الله بدوره أنه استهدف برشقة صاروخية كبيرة بلدات شمال مدينة حيفا، وقصف تجمعا لقوات إسرائيلية خلف بوابة بلدة رميش وجل العلام بجنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات في هجماته.

كما قصف الحزب مستوطنتي كرمئيل وكفر فراديم الحدوديتين.

وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي إن صاروخا سقط في الجليل الغربي، مُلحقا أضرارا جسيمة بعدد من السيارات في بلدة كفر فراديم، دون تسجيل إصابات بشرية.

مقتل جنديين

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل جنديين، وإصابة اثنين بجروح خطيرة، في المعارك الدائرة جنوبي لبنان.

كما أعلن انضمام فرقة "الجليل الـ91" أمس إلى العملية البرية في المنطقة، وقال المتحدث باسم الجيش إن "فرقة الجليل الـ91 تخوض معركة دفاعية متكاملة، مع تنفيذ عمليات هجومية لضرب العدو وبنيته التحتية في جنوب لبنان من الجو والأرض"، حسب وصفه.

وأضاف أن قوات "فرقة الجليل" التي تضم لواء الاحتياط الثالث، ولواء الاحتياط الثامن، ولواء ناحال الشمالي 228، نفذت عملية برية محدودة جنوبي لبنان.

وأشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة نفذت قوات الفرقة مئات الهجمات وقتلت عشرات المسلحين.

هجمات عنيفة

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي غارات وهجمات صاروخية عنيفة شملت معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويرد حزب الله يوميا على الهجمات الإسرائيلية بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء إسرائيل. وبينما تعلن تل أبيب عن جانب من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.