بعد تضارب الأنباء بشأنه.. مسؤول إيراني يؤكد أن اللواء قاآني بصحة جيدة

نقلت وكالة أنباء فارس عن مساعد قائد فيلق القدس الإيراني أن اللواء إسماعيل قاآني بصحة جيدة ويواصل عمله، وسط تضارب للأنباء خلال الأيام الأخيرة بشأن مصيره.

وفي قت سابق، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن قائد فيلق القدس اللواء قاآني بصحة جيدة ويجب عدم إعطاء الشائعات أي أهمية.

وأضاف أن الشائعات جزء من إستراتيجية العدو لبث اليأس لدى محور المقاومة.

وبدوره، قال المسؤول بحزب الله محمود قماطي ردا على سؤال عن تقارير حول فقدان قائد فيلق القدس في بيروت بعد ضربة إسرائيلية "ليس لدي معلومات ونبحث أيضا عن حقيقة هذه المسألة".

وفي المقابل، نقلت رويترز عن مسؤولَيْن أمنيين كبيرين في إيران أن الاتصال فُقد بقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني منذ الضربات على بيروت الأسبوع الماضي.

وقد سافر قاآني إلى لبنان بعد مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله الشهر الماضي في غارة جوية إسرائيلية.

وأفاد أحد المسؤولين بأن قاآني كان في الضاحية الجنوبية لبيروت عندما وقعت ضربة يوم الخميس وتردد أنها استهدفت خليفة نصر الله المحتمل هاشم صفي الدين، لكن المسؤول أوضح أن قآني لم يلتق بصفي الدين.

وقال المسؤول إن إيران وحزب الله لم يتمكنا من الاتصال بقاآني منذ ذلك الحين.

ويأتي تضارب الأنباء بشأن مصير قاآني بعد الاغتيالات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت قادة لدى حزب الله وحركة حماس في لبنان، خلال الفترة الأخيرة، وشملت الأمين العام للحزب حسن نصر الله والقائد في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح، فضلا عن نزوح مئات الآلاف الذين لا يجد بعضهم مأوى.