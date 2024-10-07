شاهد.. شبح مظلات القسام يلاحق الإسرائيليين

يبدو أن شبح المظلات الشراعية ما يزال يلاحق الإسرائيليين، خوفا من تكرر عملية العبور التي نفذتها كتائب القسام في طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر 2023.

وقد أبلغ سكان من شمال إسرائيل مساء الاثنين عن مظلات شراعية تحلّق في سماء المنطقة، بينما طلبت منهم السلطات التزام منازلهم.

ولاحقا، تبين أن الحديث يدور عن جنود إسرائيليين خلال عملية إنزال بالمظلات وفق إعلام عبري.

يأتي ذلك وسط أجواء خوف وقلق في عدة مناطق بإسرائيل، مع انطلاق صفارات الإنذار لدى تجمع آلاف الإسرائيليين في مناطق متفرقة لإحياء فعاليات الذكرى الأولى لهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي بيان مقتضب، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه بعد أنباء عن تسلل جوي شمال البلاد لا خوف من وقوع حدث أمني.