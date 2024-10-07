روسيا تسقط مسيرات أوكرانية وكييف تتصدى لهجوم صاروخي

أعلن الجيش الروسي اليوم الاثنين إسقاط 21 مسيّرة أطلقت من أوكرانيا، في حين تصدت الدفاعات الأوكرانية لهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- "خلال الليل أحبطنا محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بواسطة مسيرات جوية على مواقع داخل الأراضي الروسية".

وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 21 مسيرة أوكرانية"، دون الإعلان عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وأشارت إلى أن 12 مسيرة أسقطت فوق شبه جزيرة القرم، و6 أخرى فوق منطقة كورسك التي تشهد هجوما أوكرانيا واسعا.

وجاء في البيان أيضا أنه جرى اعتراض المسيرات الأخرى في مناطق بلغورود وبريانسك وفورونيج الحدودية مع أوكرانيا.

صواريخ على كييف

من جهتها، قالت السلطات في كييف اليوم إن حطام صواريخ سقط في 3 مناطق خلال ساعات الصباح بعد أن تصدت الدفاعات الجوية لضربة روسية.

وأوضح سيرجي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تليغرام أن التقييم الأولي يظهر أنه لم ترد أنباء عن خسائر بشرية أو أضرار كبيرة جراء الهجوم الذي أطلقت فيه روسيا صواريخ كينجال الفرط صوتية.

وذكرت إدارة بوبكو أن الحطام ألحق أضرارا بسقف مبنى سكني متعدد الطوابق غرب المدينة، وسقطت قطعة من الحطام على أراضي مدرسة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

وبدأت أوكرانيا في الآونة الأخيرة بشن هجمات على الأراضي الروسية، حيث أطلقت قواتها في 6 أغسطس/آب الماضي، عملية واسعة النطاق على منطقة كورسك الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة متواصلة مع الجيش الروسي داخل أراضيه.