إسرائيل تعلن اعتراض هدفين جويين أطلقا من الشرق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اعتراض هدفين جويين أُطلقا من جهة الشرق، في حين انطلقت صفارات الإنذار في مناطق وسط إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه في منصة "إكس" إن دفاعاته نجحت في اعتراض هدفين جويين "مثيرين للريبة"، وذلك بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار في منطقتي بلماحيم وريشون ليتسون وسط إسرائيل.

ومنذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، تتبنى "المقاومة الإسلامية في العراق" شنّ هجمات بطائرات من دون طيار على أهداف إسرائيلية، بما فيها الجولان السوري المحتل.

والجمعة الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 24 بجروح، بينهم إصابات خطيرة، وذلك لأول مرة إثر هجوم بمسيرتين من العراق على شمالي إسرائيل.

واعترف الجيش بأنه فشل في اكتشاف الطائرات المسيرة المنفجرة، حينها، وكذلك في التحذير.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت على منصة تليغرام، تنفيذها الهجوم بالمسيرات على "أهداف إسرائيلية شمالي الأراضي المحتلة، نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تنفذ "المقاومة الإسلامية" في العراق، وكذلك "أنصار الله" في اليمن عمليات مختلفة ضد إسرائيل باستهدافها بصواريخ ومسيرات، إلى جانب عمليات استهداف سفن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وبحر العرب. كما تخوض فصائل المقاومة اللبنانية أبزرها "حزب الله"، جبهة مفتوحة مع الاحتلال "نصرة لغزة ودفاعا عن لبنان.

وتطالب هذه الجبهات لوقف عملياتها بإنهاء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والتي خلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل.

ووفق آخر تحديث لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلغ عدد جرحاه منذ بدء الحرب على غزة 4 آلاف و490، بينما وصل العدد المعلن للقتلى إلى أكثر من 725 ضابطا وجنديا.