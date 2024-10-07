إيران ترفع القيود عن الرحلات الجوية

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأحد إن السلطات رفعت القيود التي فرضتها في وقت سابق على الرحلات الجوية بعد تأكدها من سلامة ظروف الطيران.

وكان متحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية قد قال، في وقت سابق الأحد، إن الرحلات الجوية من المطارات الإيرانية سوف تُلغى بدءا من الساعة التاسعة مساء الأحد حتى السادسة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

وقالت وسائل الإعلام، قبل 6 ساعات من نهاية الموعد المحدد لإلغاء الرحلات، إنه "بعد تأكد منظمة الطيران المدني من أن ظروف الطيران مواتية وآمنة، أُزيلت جميع القيود المعلن عنها ويُسمح لشركات الطيران بمباشرة عملياتها".

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني قوله إن الرحلات الجوية أُلغيت في بادئ الأمر بسبب قيود تشغيلية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفرضت إيران قيودا على الرحلات الجوية الثلاثاء الماضي عندما شنت الهجوم الصاروخي على إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الهجوم الصاروخي على إسرائيل مطلع الشهر الجاري كان بهدف كبح وحشيتها ومنعها من توسيع جرائمها في المنطقة، وفق وصفه.

وأضاف أن العملية تمت وفقا لميثاق الأمم المتحدة بضرب الأهداف العسكرية فقط، قائلا إن "الدول الغربية وأميركا تطالبنا بضبط النفس بدلا من إدانة الجرائم الإرهابية للكيان الصهيوني".

وأوضح أن طهران امتنعت عن رد فوري على عملية اغتيال الشهيد إسماعيل هنية على أمل نجاح جهود وقف إطلاق النار.

كما قال قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم الموسوي إن طهران تفعل كل ما تقوله، وقد تتحمل في وقت من الأوقات ما سماها "مرارة ضبط النفس"، مؤكدا أنها ستتحرك وتردّ حين تطالها اعتداءات.

وأكد أن أي رد فعل من إسرائيل على الهجوم الذي استهدفها الثلاثاء سيواجَه برد أقوى وأكثر تدميرا.